Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФСБ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3
Российские спецслужбы предотвратили попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на территорию Украины, передает ТАСС.
По данным агентства, украинская разведка при поддержке стран НАТО планировала завербовать российского военного пилота, предложив ему финансовое вознаграждение и итальянское гражданство. Целями операции были перелет и посадка ракетоносца на украинской территории.
ФСБ утверждает, что в ходе контрразведывательных мероприятий была выявлена причастность спецслужб НАТО к подготовке и реализации этой операции. Более того, полученная информация позволила российским вооруженным силам нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.
Стоит отметить, что Ту-22М3 — это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Он способен нести как ядерное, так и обычное вооружение и предназначен для поражения морских и наземных целей с помощью управляемых ракет и авиабомб.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»