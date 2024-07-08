ФСБ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3

Российские спецслужбы предотвратили попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на территорию Украины, передает ТАСС.

По данным агентства, украинская разведка при поддержке стран НАТО планировала завербовать российского военного пилота, предложив ему финансовое вознаграждение и итальянское гражданство. Целями операции были перелет и посадка ракетоносца на украинской территории.

ФСБ утверждает, что в ходе контрразведывательных мероприятий была выявлена причастность спецслужб НАТО к подготовке и реализации этой операции. Более того, полученная информация позволила российским вооруженным силам нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

Стоит отметить, что Ту-22М3 — это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Он способен нести как ядерное, так и обычное вооружение и предназначен для поражения морских и наземных целей с помощью управляемых ракет и авиабомб.