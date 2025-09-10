news_header_top
Происшествия 10 сентября 2025 09:57

ФСБ пресекла покушение на сотрудника предприятия ОПК в Ижевске

ФСБ задержала в Ижевске агента военной разведки Украины, готовившего убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, злоумышленник посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его указанию планировал убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства.

У задержанного в Ижевске злоумышленника изъяли средства связи, в которых обнаружена его переписка с куратором. Возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

#ижевск #фсб
