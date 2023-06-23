news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 23 июня 2023 09:38

ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для использования в зоне СВО с целью обвинить Россию

Скопировать ссылку
news_top_970_100

ФСБ задержаны пять человек, которые пытались при координации гражданина Украины купить килограмм радиоактивного вещества за 3,5 млн долларов, сообщает ТАСС.

Вещество планировали вывезти за рубеж, а затем использовать а зоне СВО для обвинения России в применении оружия массового поражения.

По данным агентства, преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа цезий-137.

Возбуждено уголовное дело.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное