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ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для использования в зоне СВО с целью обвинить Россию
ФСБ задержаны пять человек, которые пытались при координации гражданина Украины купить килограмм радиоактивного вещества за 3,5 млн долларов, сообщает ТАСС.
Вещество планировали вывезти за рубеж, а затем использовать а зоне СВО для обвинения России в применении оружия массового поражения.
По данным агентства, преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа цезий-137.
Возбуждено уголовное дело.
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