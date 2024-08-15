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ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области
В четверг ФСБ России объявила о предотвращении террористического акта в Тюменской области. Операция, проведенная совместно со Следственным комитетом РФ, привела к аресту двух российских граждан в Тобольске, передает ТАСС.
По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанные, характеризуемые как приверженцы идеологии массовых убийств, готовили нападение на местное отделение МВД. В ходе обыска был обнаружен тайник, содержащий самодельные зажигательные и взрывные устройства, которые были немедленно обезврежены специалистами-взрывотехниками.
Анализ электронных устройств подозреваемых выявил инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и видеозаписи их испытаний. Эта находка подчеркивает серьезность намерений задержанных и потенциальную опасность, которую они представляли.
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