ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области

В четверг ФСБ России объявила о предотвращении террористического акта в Тюменской области. Операция, проведенная совместно со Следственным комитетом РФ, привела к аресту двух российских граждан в Тобольске, передает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанные, характеризуемые как приверженцы идеологии массовых убийств, готовили нападение на местное отделение МВД. В ходе обыска был обнаружен тайник, содержащий самодельные зажигательные и взрывные устройства, которые были немедленно обезврежены специалистами-взрывотехниками.

Анализ электронных устройств подозреваемых выявил инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и видеозаписи их испытаний. Эта находка подчеркивает серьезность намерений задержанных и потенциальную опасность, которую они представляли.