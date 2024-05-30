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ФСБ пресекла подготовку серии терактов на железных дорогах в Крыму
Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении серии диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Крыму. По данным ФСБ, группа из пяти жителей полуострова готовила взрывы по указанию украинской военной разведки, сообщает РИА Новости.
Главной целью диверсантов было нарушение движения поездов, в том числе с воинскими грузами. Кроме того, они собирали и передавали Киеву сведения об объектах ПВО и системе обороны Крымского моста.
Руководил группой россиянин, который погиб при подрыве на собственном взрывном устройстве при извлечении его из схрона. Остальные участники диверсионной ячейки арестованы и дают признательные показания.
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