ФСБ пресекла подготовку серии терактов на железных дорогах в Крыму

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении серии диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Крыму. По данным ФСБ, группа из пяти жителей полуострова готовила взрывы по указанию украинской военной разведки, сообщает РИА Новости.

Главной целью диверсантов было нарушение движения поездов, в том числе с воинскими грузами. Кроме того, они собирали и передавали Киеву сведения об объектах ПВО и системе обороны Крымского моста.

Руководил группой россиянин, который погиб при подрыве на собственном взрывном устройстве при извлечении его из схрона. Остальные участники диверсионной ячейки арестованы и дают признательные показания.