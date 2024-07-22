ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о пресечении канала поставок взрывчатых веществ и электродетонаторов из Германии и Италии в Санкт-Петербург. Эти материалы предназначались для проведения серии террористических актов на территории России, сообщает РИА Новости.

По данным ЦОС ФСБ, опасные грузы доставлялись в нескольких почтовых отправлениях, замаскированных под автомобильные запчасти. ФСБ направила запросы европейским спецслужбам для выявления организаторов и пособников планируемых терактов, однако ответа пока не получила.

Отмечается, что подобная схема контрабанды взрывчатки из Европы была раскрыта в Крыму в апреле 2023 года.

В процессе операции были установлены и задержаны лица, готовившие теракт. По информации ФСБ, их деятельность курировал Роман Машовец, заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, который объявлен в России в розыск.