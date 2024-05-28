ФСБ предупреждает татарстанцев о росте фейковых сообщений о террористических угрозах

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Управление ФСБ России по Республике Татарстан отмечает резкий рост количества ложных угроз террористического характера, распространяемых с иностранных почтовых сервисов в отношении жизненно важных объектов региона, сообщили в ведомстве.

Спецслужба призывает жителей республики проявлять бдительность, критически оценивать получаемую информацию из различных источников и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о любых публикациях в интернете или других ресурсах, целью которых является посеять панику в обществе.

УФСБ напоминает, что за ложные сообщения о терактах предусмотрена строгая ответственность по закону.

Кроме того, ведомство обращает внимание граждан на необходимость соблюдать правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории Татарстана во избежание нарушений.