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Происшествия 28 мая 2024 10:04

ФСБ предупреждает татарстанцев о росте фейковых сообщений о террористических угрозах

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ФСБ предупреждает татарстанцев о росте фейковых сообщений о террористических угрозах
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Управление ФСБ России по Республике Татарстан отмечает резкий рост количества ложных угроз террористического характера, распространяемых с иностранных почтовых сервисов в отношении жизненно важных объектов региона, сообщили в ведомстве.

Спецслужба призывает жителей республики проявлять бдительность, критически оценивать получаемую информацию из различных источников и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о любых публикациях в интернете или других ресурсах, целью которых является посеять панику в обществе.

УФСБ напоминает, что за ложные сообщения о терактах предусмотрена строгая ответственность по закону.

Кроме того, ведомство обращает внимание граждан на необходимость соблюдать правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории Татарстана во избежание нарушений.

#фсб #терроризм
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