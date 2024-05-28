Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФСБ предупреждает татарстанцев о росте фейковых сообщений о террористических угрозах
Управление ФСБ России по Республике Татарстан отмечает резкий рост количества ложных угроз террористического характера, распространяемых с иностранных почтовых сервисов в отношении жизненно важных объектов региона, сообщили в ведомстве.
Спецслужба призывает жителей республики проявлять бдительность, критически оценивать получаемую информацию из различных источников и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о любых публикациях в интернете или других ресурсах, целью которых является посеять панику в обществе.
УФСБ напоминает, что за ложные сообщения о терактах предусмотрена строгая ответственность по закону.
Кроме того, ведомство обращает внимание граждан на необходимость соблюдать правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории Татарстана во избежание нарушений.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников