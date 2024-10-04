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Общество 4 октября 2024 13:19

ФСБ предупреждает татарстанцев о ложных рассылках про угрозу терроризма

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ФСБ предупреждает татарстанцев о возможности получения ими ложных рассылок об угрозе терроризма. Об этом «Татар-информу» рассказали в УФСБ России по РТ.

Сообщения могут приходит с иностранных сервисов электронной почты. Сотрудники ФСБ просят жителей Татарстане не реагировать на провокации и тщательно проверять и анализировать информацию. Также жителей республики просят сообщать в правоохранительные органы, если они увидят в Интернете или на других ресурсах публикации, цель которых - посеять панику.

В ФСБ напоминают, что за ложные сообщения о терроризме грозит уголовная ответственность. Также татарстанцев просят соблюдать правила использования БПЛА на территории республики.

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