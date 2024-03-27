ФСБ предупредила граждан об аферистах, представляющихся сотрудниками спецслужбы

ФСБ предупредила россиян об аферистах, которые представляются сотрудниками спецслужбы. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте ведомства.
В сообщении говорится, что в последнее время участились обращения граждан в ФСБ по фактам мошенничества, связанного с хищением их средств неизвестными, которые используют подменные номера, идентичные номерам телефонов доверия ФСБ России, справочной ФСБ и приемной.
Кроме того, аферисты, чтобы убедить жертву, отправляют в мессенджерах фото удостоверений.
ФСБ призывает не верить звонкам от так называемых сотрудников службы. Если гражданина хотят привлечь в качестве подозреваемого, его уведомляют об этом в письменном виде и письмо вручают лично.
Кроме того, сотрудники ФСБ никогда не присылают фотографии служебных удостоверений, а также не рекомендуют переводить деньги на якобы безопасные счета и тем более передавать их курьеру.
В ФСБ также подчеркнули, что телефонные номера 8 (495) 224-22-22, 8 (800) 224-22-24, 8 (495) 224-70-69, 8 (495) 624-31-58, указанные на сайте спецслужбы, используются исключительно для приема информации от граждан и организаций.
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