ФСБ предупредила граждан об аферистах, представляющихся сотрудниками спецслужбы

ФСБ предупредила россиян об аферистах, которые представляются сотрудниками спецслужбы. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в последнее время участились обращения граждан в ФСБ по фактам мошенничества, связанного с хищением их средств неизвестными, которые используют подменные номера, идентичные номерам телефонов доверия ФСБ России, справочной ФСБ и приемной.

Кроме того, аферисты, чтобы убедить жертву, отправляют в мессенджерах фото удостоверений.

ФСБ призывает не верить звонкам от так называемых сотрудников службы. Если гражданина хотят привлечь в качестве подозреваемого, его уведомляют об этом в письменном виде и письмо вручают лично.