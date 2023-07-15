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ФСБ предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
ФСБ, СК и МВД предотвратили подготовку украинскими спецслужбами покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и блогера Ксению Собчак, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак.
В процессе следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство.
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