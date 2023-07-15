ФСБ предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

ФСБ, СК и МВД предотвратили подготовку украинскими спецслужбами покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и блогера Ксению Собчак, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак.

В процессе следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство.