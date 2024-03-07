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ФСБ предотвратила вооруженное нападение членов ИГ* на синагогу в Москве
ФСБ РФ предотвратила вооруженное нападение на прихожан синагоги в Москве, которое готовили члены ячейки ИГ*, сообщает ТАСС.
Деятельность террористической ячейки была пресечена в Калужской области.
По данным агентства, злоумышленники собирались совершить теракт в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы, но попали в поле зрения органов безопасности, собирая информацию.
При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем
*ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ.
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