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Происшествия 7 марта 2024 15:39

ФСБ предотвратила вооруженное нападение членов ИГ* на синагогу в Москве

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ФСБ РФ предотвратила вооруженное нападение на прихожан синагоги в Москве, которое готовили члены ячейки ИГ*, сообщает ТАСС.

Деятельность террористической ячейки была пресечена в Калужской области.

По данным агентства, злоумышленники собирались совершить теракт в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы, но попали в поле зрения органов безопасности, собирая информацию.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем

*ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ.

#терроризм
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