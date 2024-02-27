ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт украинских спецслужб с химоружием

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Запорожской области с применением аналогов запрещенных отравляющих веществ, сообщает РИА Новости.

Украинские спецслужбы пытались осуществить теракт при помощи аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ».

Изъятые у злоумышленников препараты используются для создания химического оружия массового поражения. Разрабатывались они в США.

По делу о попытке осуществления теракта задержали троих граждан Украины.