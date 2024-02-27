Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт украинских спецслужб с химоружием
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Запорожской области с применением аналогов запрещенных отравляющих веществ, сообщает РИА Новости.
Украинские спецслужбы пытались осуществить теракт при помощи аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ».
Изъятые у злоумышленников препараты используются для создания химического оружия массового поражения. Разрабатывались они в США.
По делу о попытке осуществления теракта задержали троих граждан Украины.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»