ФСБ предотвратила угон боевых самолетов РФ – Кремль назвал это «эффективной» работой

В Кремле ценят действия российских спецслужб, предотвративших операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов.

«Вы видите, что информации полно. Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Поэтому такая оценка. Оценка высокая», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

ФСБ ранее сообщила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской разведки по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили несколько украинских военных объектов.