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Происшествия 10 июля 2024 09:49

ФСБ предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны

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Федеральная служба безопасности России объявила о пресечении попыток террористических атак, организованных украинскими спецслужбами. Целями планируемых терактов были стратегически важные военные объекты и лица, сообщает РИА Новости.

В Мурманске предотвращена атака на тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Одновременно в Москве сорвана попытка покушения на трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ.

По делу о подготовке терактов в столице задержан гражданин России 1994 года рождения. По данным ФСБ, подозреваемый действовал по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он организовал доставку трех мощных взрывных устройств, замаскированных под подарки, по домашним адресам руководителей подразделений российского оборонного ведомства. Для этого использовались услуги курьерских служб.

#теракт
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