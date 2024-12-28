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ФСБ предотвратила теракты в отношении офицера Минобороны и военного блогера
ФСБ России предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера. За подготовку терактов задержан россиянин, который действовал по указанию военной разведки Украины, сообщает ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, задержанный россиянин связался с представителем Главного управления разведки Украины, представившимся именем «Андрей».
«По команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку, провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва», — добавили в ФСБ. В настоящее время задержанный сотрудничает с органами следствия.
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