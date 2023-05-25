ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС

ФСБ удалось сорвать террористическую атаку украинских спецслужб на Ленинградскую и Калининскую АЭС, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки попыталась подорвать свыше 30 опор линий электропередачи атомных электростанций.

Злоумышленники намеревались остановить ядерные реакторы и нарушить штабной режим работы станций, чтобы нанести РФ экономический и репутационный ущерб.

Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП у Ленинградской АЭС, а также заложить СВУ под семь опор Калининской.