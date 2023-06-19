ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области, который готовило Минобороны Украины

Сотрудники ФСБ пресекли попытку минобороны Украины организовать теракты против руководства Запорожской области, сообщает РИА Новости.

«Задержана пособница украинских спецслужб, на нее заведены уголовные дела о теракте и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных веществ или взрывных устройств», – указано в сообщении.