news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области, который готовило Минобороны Украины
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Сотрудники ФСБ пресекли попытку минобороны Украины организовать теракты против руководства Запорожской области, сообщает РИА Новости.
«Задержана пособница украинских спецслужб, на нее заведены уголовные дела о теракте и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных веществ или взрывных устройств», – указано в сообщении.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2