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Происшествия 19 июня 2023 10:22

ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области, который готовило Минобороны Украины

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Сотрудники ФСБ пресекли попытку минобороны Украины организовать теракты против руководства Запорожской области, сообщает РИА Новости.

«Задержана пособница украинских спецслужб, на нее заведены уголовные дела о теракте и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных веществ или взрывных устройств», – указано в сообщении.

#Украина #подготовка теракта
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