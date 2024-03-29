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ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
В Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт в месте массового пребывания людей. Теракт готовили трое жителей Центральной Азии.
Теракт был предотвращен в Самарской области в пункте приема гуманитарной помощи.
По данным агентства, злоумышленники собирались произвести террористический акт путем взрыва
У задержанных по месту проживания изъяли составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.
По данному факту возбуждено уголовное дело о иготовлении к террористическому акту.
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