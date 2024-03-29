ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

В Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт в месте массового пребывания людей. Теракт готовили трое жителей Центральной Азии.

Теракт был предотвращен в Самарской области в пункте приема гуманитарной помощи.

По данным агентства, злоумышленники собирались произвести террористический акт путем взрыва

У задержанных по месту проживания изъяли составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.

По данному факту возбуждено уголовное дело о иготовлении к террористическому акту.