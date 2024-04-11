ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве

ФСБ России предотвратила теракт в одной из синагог в Москве,сообщает ТАСС.

По данным агентства, теракт планировал совершить уроженец одной из стран Средней Азии во время массового скопления граждан.

Иностранец провел разведку местности, купил компоненты для самодельной взрывчатки, а 10 апреля террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

По месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества.