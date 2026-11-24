В синагоге Кисловодска предотвращен теракт, задержан 22-летний россиянин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как рассказали в ведомстве, парень принял радикальную идеологию и под контролем зарубежного куратора присягнул на верность лидеру одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций. Вскоре террористы дали ему указание совершить теракт.

Согласившись, парень провел разведку, определил время наибольшего скопления людей и изготовил взрывное устройство массой 3,5 кг. После совершения теракта он собирался уехать в Сирию для помощи местным незаконным вооруженным формированиям.

Возбуждено уголовное дело. Исполнителя задержали по пути к месту теракта, взрывчатку у него изъяли. Дома у него нашли компоненты взрывчатки и телефон, через который он переписывался и получал инструкции от террористов.