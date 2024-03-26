ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что готовивший теракт член РДК* погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства. Мужчина действовал по указанию куратора.

«Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций», – сообщили в ФСБ.

При задержании злоумышленника произошел самоподрыв этого СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», – сообщили в ФСБ.

*Признана террористической и запрещена в РФ