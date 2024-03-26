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ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.
Отмечается, что готовивший теракт член РДК* погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства. Мужчина действовал по указанию куратора.
«Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций», – сообщили в ФСБ.
При задержании злоумышленника произошел самоподрыв этого СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью.
«Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», – сообщили в ФСБ.
*Признана террористической и запрещена в РФ
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