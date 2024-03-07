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Происшествия 7 марта 2024 13:52

ФСБ предотвратила теракт в одном из административных зданий в Карелии

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ФСБ РФ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии, сообщает ТАСС.

Известно, что мужчина был членом националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского», находился в международном розыске и следовал указаниям украинских спецслужб.

По данным агентства, злоумышленник хотел при помощи самодельной взрывчатки взорвать административное здание в городе Олонце. Когда его пытались задержать, он открыл огонь из огнестрельного оружия и был нейтрализован.

#теракт #карелия
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