ФСБ предотвратила теракт украинского националиста в Севастополе

Оперативники УФСБ России по республике Крым задержали в Севастополе 20-летнего местного жителя, сторонника украинского национализма, который готовил теракт на скаде горюче-смазочных материалов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дома у задержанного нашли две бутылки с зажигательной смесью, а также средства коммуникации и листовки с экстремистским содержанием.

На молодого человека возбудили уголовное дело за приготовление к теракту. Его арестовали на два месяца.