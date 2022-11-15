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Происшествия
15 ноября 2022  16:23

ФСБ предотвратила теракт украинского националиста в Севастополе

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Оперативники УФСБ России по республике Крым задержали в Севастополе 20-летнего местного жителя, сторонника украинского национализма, который готовил теракт на скаде горюче-смазочных материалов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дома у задержанного нашли две бутылки с зажигательной смесью, а также средства коммуникации и листовки с экстремистским содержанием.

На молодого человека возбудили уголовное дело за приготовление к теракту. Его арестовали на два месяца.

#фсб #теракт #Севастополь
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