ФСБ предотвратила теракт украинского националиста в Геленджике

Сотрудники ФСБ задержали украинского националиста, готовившего теракт в Геленджике, сообщает РИА со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«ФСБ России предотвратила теракт в курорте Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона», – указано в сообщении.

У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство и необходимые компоненты для изготовления СВУ.

В отношении 42-летнего жителя Геленджика возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Он заключен под стражу.