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ФСБ предотвратила теракт украинского националиста в Геленджике
Сотрудники ФСБ задержали украинского националиста, готовившего теракт в Геленджике, сообщает РИА со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
«ФСБ России предотвратила теракт в курорте Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона», – указано в сообщении.
У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство и необходимые компоненты для изготовления СВУ.
В отношении 42-летнего жителя Геленджика возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Он заключен под стражу.
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