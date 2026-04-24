ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб против руководства РКН

В Москве ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Как рассказали в ведомстве, семерых преступников, сторонников неофашистской идеологии, задержали 18 апреля. Их завербовали через Telegram. По заданию кураторов из Украины они планировали взорвать автомобиль.

«Главарь террористической группы – житель города Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», – отметили в ФСБ.

У задержанных изъяли килограмм взрывчатки, гранату, пистолеты и символику украинских боевиков.