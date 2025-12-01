news_header_top
Происшествия 1 декабря 2025 09:28

ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Крыму

ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины при попытке теракта против офицера Минобороны РФ в Крыму, пишет ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

Оказалось, что организатором теракта был сотрудник ГУР МО Украины Рустем Фахриев, его пособник арестован.

По данным спецслужбы, завербованный спецслужбой гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства.

У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

#теракт #Крым #военнослужащие
