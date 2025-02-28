ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

ФСБ России предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами.

Как сообщает РИА Новости, в Москве задержали россиянина и гражданина Украины, завербованных военной разведкой Украины. У них изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.

Они во всем признались и рассказали, что в середине прошлого года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона.

После совершения преступления они планировали выехать из страны с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.