news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 февраля 2025 08:10

ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

ФСБ России предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами.

Как сообщает РИА Новости, в Москве задержали россиянина и гражданина Украины, завербованных военной разведкой Украины. У них изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.

Они во всем признались и рассказали, что в середине прошлого года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона.

После совершения преступления они планировали выехать из страны с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.

#теракт #фсб
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

27 февраля 2025
В свои 99 лет водит машину и болеет за «Ак Барс»: история ветерана войны из Казани

В свои 99 лет водит машину и болеет за «Ак Барс»: история ветерана войны из Казани

27 февраля 2025