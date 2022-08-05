ФСБ предотвратила теракт «Правого сектора»* в Карачаево-Черкесской республике

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в местах массового пребывания людей на территории Карачаево-Черкесской республики. Оперативники задержали в Черкесске 30-летнего местного жителя, приверженца неонацистской идеологии, который вынашивал намерения совершить теракт в отношении сотрудников местных правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации «Правый сектор»*.

По указанию координаторов, злоумышленник планировал совершить диверсионно-террористический акт, после чего скрыться на территории Украины.

По адресу проживания задержанного, а также в его тайнике обнаружили две самодельных взрывчатки мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте каждая, компоненты для их изготовления, а также схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкома.

Оперативники также нашли переписку мужчины с активными участниками «Правого сектора»*. На него возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к теракту» и «Участие в экстремистской организации». Сейчас он дает признательные показания, следственные действия продолжаются, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда РФ