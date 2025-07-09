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Происшествия 9 июля 2025 09:53

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области

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В Саратовской области при задержании ликвидирован мужчина, который планировал взорвать железнодорожный мост, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Россиянин планировал осуществить подрыв железнодорожного моста с использованием хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства.

«При задержании в момент изъятия СВУ из тайника он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен», – добавили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мужчина «поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения преступления убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях».

#теракт #Саратовская область
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