ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области

В Саратовской области при задержании ликвидирован мужчина, который планировал взорвать железнодорожный мост, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Россиянин планировал осуществить подрыв железнодорожного моста с использованием хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства.

«При задержании в момент изъятия СВУ из тайника он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен», – добавили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мужчина «поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения преступления убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях».