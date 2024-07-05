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ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре
В Самаре силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Самарской области.
Как указано в сообщении, еще в середине 2023 года местный житель вступил в переписку с «членом проукраинской террористической организации» и согласился совершить теракт в Самаре. Для этого подозреваемый подбирал места совершения преступления, проводил их осмотр, а также осуществлял сборку самодельных зажигательных устройств.
«На стадии приготовления к совершению резонансного преступления указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ при содействии ОМОН "Утес" управления Росгвардии по Самарской области», – отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
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