ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре

В Самаре силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Самарской области.

Как указано в сообщении, еще в середине 2023 года местный житель вступил в переписку с «членом проукраинской террористической организации» и согласился совершить теракт в Самаре. Для этого подозреваемый подбирал места совершения преступления, проводил их осмотр, а также осуществлял сборку самодельных зажигательных устройств.

«На стадии приготовления к совершению резонансного преступления указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ при содействии ОМОН "Утес" управления Росгвардии по Самарской области», – отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.