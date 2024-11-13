ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле

ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле на электроподстанции, обеспечивающей электроэнергией одно из предприятий оборонной отрасли и инфраструктуру Свердловской железной дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Силовые структуры задержали мужчину 1997 года рождения, который являлся «активистом запрещенной в России проукраинской террористической организации» и планировал совершить теракт за вознаграждение.

«В ходе следственных мероприятий он признал свою вину», – подчеркнули в ФСБ.

У задержанного были обнаружены детали для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также переписка в мессенджере Telegram с украинскими спецслужбами.

Следственное управление УФСБ России по Свердловской области возбудило уголовное дело о покушении на террористический акт. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый помещен под стражу.