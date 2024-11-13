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ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле
ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле на электроподстанции, обеспечивающей электроэнергией одно из предприятий оборонной отрасли и инфраструктуру Свердловской железной дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
Силовые структуры задержали мужчину 1997 года рождения, который являлся «активистом запрещенной в России проукраинской террористической организации» и планировал совершить теракт за вознаграждение.
«В ходе следственных мероприятий он признал свою вину», – подчеркнули в ФСБ.
У задержанного были обнаружены детали для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также переписка в мессенджере Telegram с украинскими спецслужбами.
Следственное управление УФСБ России по Свердловской области возбудило уголовное дело о покушении на террористический акт. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый помещен под стражу.
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