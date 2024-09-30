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ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии
Силовики задержали восемь человек, которых подозревают в планировании и подготовке нападений, диверсий. В их квартирах нашли большие запасы оружия и взрывных устройств, в том числе и самодельную бомбу мощностью около десяти килограммов, гранатомет и почти девять тысяч патронов.
Один из мужчин был вооружен и оказал сопротивление полицейским, что стало причиной его гибели.
СО ФСБ по Ингушетии возбудил уголовные дела по нескольким статьям, включая «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».
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