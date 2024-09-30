ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии

Силовики задержали восемь человек, которых подозревают в планировании и подготовке нападений, диверсий. В их квартирах нашли большие запасы оружия и взрывных устройств, в том числе и самодельную бомбу мощностью около десяти килограммов, гранатомет и почти девять тысяч патронов.



Один из мужчин был вооружен и оказал сопротивление полицейским, что стало причиной его гибели.



СО ФСБ по Ингушетии возбудил уголовные дела по нескольким статьям, включая «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».