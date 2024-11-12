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Происшествия 12 ноября 2024 10:07

ФСБ предотвратила попытку теракта на ж/д путях в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС

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ФСБ предотвратила попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС.

Как сообщает ТАСС, подозреваемый в совершении теракта задержан сотрудниками ФСБ.

29-летний местный житель должен был нарушить работу ж/д транспорта путем поджога спецоборудования.

Для совершения поджога подозреваемый получил от кураторов деньги, на которые закупил горючую жидкость.

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