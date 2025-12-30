news_header_top
Происшествия 30 декабря 2025 16:47

ФСБ предотвратила попытку подрыва газораспределительной системы в Кабардино‑Балкарии

Силовики пресекли попытку диверсии на объекте газораспределительной системы в Кабардино‑Балкарской Республике. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет ТАСС.

По данным спецслужбы, житель Нальчика планировал по заданию куратора подорвать участок республиканской газораспределительной сети. В ФСБ уточнили, что мужчина прошел специальную подготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ, после чего через третьи страны вернулся в Россию для выполнения задания.

«При попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства и боеприпасы к нему», – отметили в ЦОС. В ходе боестолкновения сотрудники правоохранительных органов и мирное население не пострадали.

В телефоне диверсанта оперативники нашли переписку в мессенджере Telegram с куратором, содержащую инструкции по подготовке и совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.

