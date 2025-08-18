ФСБ предотвратила крупный теракт на Крымском мосту

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. Был обнаружен и обезврежен автомобиль Chevrolet Volt, в котором было установлено мощное самодельное взрывное устройство, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, транспортное средство с крупным самодельным взрывным устройством было доставлено в Россию из Украины через несколько стран транзитом.

Как уточнили в ЦОС, машина пересекла российско-грузинскую границу через международный пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Далее ее должны были перевезти на автовозе частного перевозчика в Краснодарский край, где планировалась передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать «втемную».