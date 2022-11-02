ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб в Крыму

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Диверсию подготавливал 44-летний гражданин Украины – его завербовала СБУ. У мужчины нашли три взрывных устройства фугасного типа и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

По оценкам экспертов, в случае взрыва без света бы остались более пяты тысяч объектов, в том числе социально значимой инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статьям за приготовление к диверсии и оборот взрывчатых веществ.

Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанного на два месяца. Сейчас правоохранители проверяют, причастен ли мужчина к другим преступлениям на территории России.