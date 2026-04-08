Происшествия 8 апреля 2026 11:20

ФСБ помешала продать за рубеж запчасти от российской подлодки

В Ленинградской области ФСБ помешала продать за рубеж детали для ремонта двигателя подводной лодки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Пресечена попытка передачи представителю иностранного государства комплектующих для ремонта дизельного двигателя, являющегося составной частью дизельгенератора – главной энергетической установки дизельэлектрических подводных лодок проекта «Варшавянка», – рассказали в ведомстве.

Лицо, пытавшееся продать запчасти, в настоящий момент находится под стражей.

#фсб #Санкт-Петербург
Россия не будет «гибкой»: МИД РФ предупредил Прибалтику из-за «неба» для дронов ВСУ

«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

