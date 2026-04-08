ФСБ помешала продать за рубеж запчасти от российской подлодки
В Ленинградской области ФСБ помешала продать за рубеж детали для ремонта двигателя подводной лодки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Пресечена попытка передачи представителю иностранного государства комплектующих для ремонта дизельного двигателя, являющегося составной частью дизельгенератора – главной энергетической установки дизельэлектрических подводных лодок проекта «Варшавянка», – рассказали в ведомстве.
Лицо, пытавшееся продать запчасти, в настоящий момент находится под стражей.