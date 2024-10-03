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ФСБ показала видео задержания агентов ГУР, которые хотели похитить ребенка в Калининграде
Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видео задержания в Калининграде двоих сотрудников ГУР Минобороны Украины.
Их арестовали за шпионаж на российско-литовском участке границе. Как сообщают ФСБ, сотрудники украинской разведки хотели похитить ребенка сотрудника ГУР МОУ, который является гражданином России и перевезти его через границу РФ.
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