ФСБ показала видео задержания агентов ГУР, которые хотели похитить ребенка в Калининграде

Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видео задержания в Калининграде двоих сотрудников ГУР Минобороны Украины.

Их арестовали за шпионаж на российско-литовском участке границе. Как сообщают ФСБ, сотрудники украинской разведки хотели похитить ребенка сотрудника ГУР МОУ, который является гражданином России и перевезти его через границу РФ.