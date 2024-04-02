ФСБ перехватила в Псковской области иконы с гексогеном

Федеральная служба безопасности РФ перекрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки из Украины транзитом через страны Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Как передает агентство, в изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного дома.

«При досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области в православных иконах и церковной утвари с Украины нашли иностранную взрывчатку, из груза достали 27 бомб. Лицо, причастное к контрабанде, задержано, организаторов и соучастников привоза в Россию взрывчатки из Украины, в том числе иностранцев, объявят в розыск, привлекут к уголовной ответственности», – отмечает ФСБ.

Груз взрывчатки в иконах, перехваченный спецслужбами РФ в Псковской области, следовал в Москву, следует из видео ФСБ.