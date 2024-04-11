ФСБ передало в архив уникальные документы с показаниями по Катынской трагедии

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти передало в Центральный госархив СПБ документы, которые относятся к Ленинградскому процессу 1945-1946 годов, которых проходил над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях, сообщает РИА Новости.

Среди переданных материалов оказалась фотокопия протокола одного из заседаний военного трибунала ЛВО, на котором Арно Дюре дал показания в том числе по теме Катыни.

Как свидетельствовал участник захоронения убитых поляков, а впоследствии – боец немецкого батальона «особого назначения» Арно Дюре, польских офицеров в Катыни в 1941 году расстреляли нацисты-гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР.

В показаниях он сообщал, что части СС привозили людей на машинах и бросали их в ров двадцатиметровой глубины. Он также рассказывал, как в 1943 году прибыл в отпуск домой и увидел в газетах фото этой огромной могилы.

По его словам под снимком в газете было указано, что все это сделали русские. Тогда Дюре сказал своей матери, что людей убивали немцы, но мать отказалась в это поверить.

