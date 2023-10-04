ФСБ опубликовала видео допроса плененного в Крыму украинского диверсанта

ФСБ России опубликовала кадры допроса одного из диверсантов, пытавшихся попасть в Крым.

По данным агентства, украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Крыма при помощи быстроходных плавсредств.

Одного из диверсантов захватили в плен и допросили. По его словам, они намеревались снять на полуострове провокационные фото на фоне украинского флага.

В Минобороны РФ сообщили о попытке высадки десанта на катерах и гидроциклах у мыса Тарханкут, расположенного в северо-западной части акватории Черного моря.

Действия злоумышленников были пресечены ударом с воздуха.