ФСБ объявила предостережение летчику, который хотел помочь ВСУ

В Калужской области сотрудники ФСБ выявили бывшего военного летчика, который сам обратился в спецслужбы Украины и предложил им свои услуги. Также установлена личность еще одного жителя региона, намеревавшегося помогать противнику. Обоим предъявлены официальные предостережения, сообщает ТАСС.

«Подтверждены фaкты инициативного обращения граждан РФ Худякова П. Ш. и Фенько М. М. в спецслужбы Укрaины с целью вступления в ряды одного из украинских националистических пoдразделений и получения заданий по сбору координат военных oбъектов, расположенных на территории Московской и Калужской областей, oднако никаких действий совершить не успели», – говорится в сообщении.

Оба мужчины признали свою вину и отказались от продолжения своих противоправных действий. Так как они не нанесли существенного ущерба безопасности РФ, им объявили официальные предостережения.