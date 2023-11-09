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Общество 9 ноября 2023 08:00

Объявлен набор татарстанцев на службу по контракту в пограничные органы ФСБ России

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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

УФСБ России по Республике Татарстан объявило набор граждан на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России.

Требования стандартные, как для любого набора по контракту.

«Рассматриваются граждане РФ с образованием не ниже среднего (полного) общего – в возрасте от 18 лет», – указали в ведомстве.

За подробной информацией необходимо обращаться по телефонам:

  • в Казани (843) 231-46-91 или 231-47-91;
  • в Набережных Челнах (8552) 79-12-00;
  • в Альметьевске (8553) 45-66-44;
  • в Нижнекамске (8555) 42-40-73.
#служба по контракту #УФСБ РФ по РТ #фсб россии
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