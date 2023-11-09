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Объявлен набор татарстанцев на службу по контракту в пограничные органы ФСБ России
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УФСБ России по Республике Татарстан объявило набор граждан на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России.
Требования стандартные, как для любого набора по контракту.
«Рассматриваются граждане РФ с образованием не ниже среднего (полного) общего – в возрасте от 18 лет», – указали в ведомстве.
За подробной информацией необходимо обращаться по телефонам:
- в Казани (843) 231-46-91 или 231-47-91;
- в Набережных Челнах (8552) 79-12-00;
- в Альметьевске (8553) 45-66-44;
- в Нижнекамске (8555) 42-40-73.
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