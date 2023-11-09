Объявлен набор татарстанцев на службу по контракту в пограничные органы ФСБ России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

УФСБ России по Республике Татарстан объявило набор граждан на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России.

Требования стандартные, как для любого набора по контракту.

«Рассматриваются граждане РФ с образованием не ниже среднего (полного) общего – в возрасте от 18 лет», – указали в ведомстве.

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