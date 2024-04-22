ФСБ обнаружила заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием в Авдеевке

Заминированные схроны ВСУ, где были свыше 700 артснарядов, почти 140 танковых снарядов и другие боеприпасы, обнаружены в Авдеевке ДНР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

В результате осмотра схронов было обнаружено: почти 70 гранат, более 100 гранатометных выстрелов, свыше 700 артснарядов калибра 155 мм западного производства, почти 140 танковых снарядов и более 10 тыс. патронов для стрелкового оружия.

«Кроме того, в местах хранения вооружения обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направлено на исследование региональным специалистам», – добавили в УФСБ.

Напомним, в феврале 2024 года Вооруженные силы России освободили Авдеевку. О полном взятии под контроль населенного пункта президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.