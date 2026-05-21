ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию в Татарстане

В Татарстане сотрудники ФСБ выявили подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает УФСБ России по РТ.

Правоохранители установили, что двое жителей Тукаевского района вступили в состав организованной преступной группы, которая продает наркотики через Интернет. Злоумышленники устроили нарколабораторию в частном доме. Для сбыта они подготовили свыше 3 кг мефедрона.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных химические компоненты, прекурсоры и лабораторное оборудование. Заведено уголовное дело о незаконном производстве наркотиков. Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.