ФСБ накрыла мошеннические колл-центры, работавшие на грузинского экс-министра

ФСБ России разоблачила международную мошенническую сеть колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Около 100 тысяч человек стали жертвами их схем в более чем 50 странах, передает РИА Новости.

«Федеральная служба безопасности России приостановила незаконную деятельность международной сети колл-центров, замешанных в мошенничестве в пользу Кезерашвили, который в настоящее время скрывается в Лондоне», — говорится в официальном заявлении.

Согласно данным ФСБ, колл-центры были частью организованной преступной группировки, осуществлявшей массовые мошенничества под прикрытием инвестиционных предложений, затрагивающих граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других.

«Жертвами мошенников стали около 100 тысяч человек из более чем 50 стран. Ежедневные доходы от преступной деятельности превышали один миллион долларов», — добавили в ФСБ.

Спецслужба сообщила о задержании 11 руководителей и сотрудников колл-центров в России по обвинениям в организации преступного сообщества и мошенничестве. Расследование продолжается.