ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт на Урале

Агента киевского режима, планировавшего теракт на одном из крупных промышленных предприятий на Урале, ликвидировали в Тюмени сотрудники ФСБ. При задержании злоумышленник открыл стрельбу и был нейтрализован ответным огнем, передает РИА Новости.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и населения нет. С места случившегося изъяли автомат Калашникова, боеприпасы и компоненты СВУ.

Как установили правоохранители, по указке куратора злоумышленник купил компоненты СВУ и собрал его. Ночью 19 июля он оставил взрывчатку в тайнике в заброшенном здании.

Возбуждено уголовное дело о теракте, незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь представителей власти. По месту жительства злоумышленника во время обыска изъяты огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного СВУ и мобильные телефоны.