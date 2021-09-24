ФСБ ликвидировала крупный канал продажи синтетических наркотиков в России

Сотрудники ФСБ России отследили крупнейший канал поступления синтетических наркотиков и их продажи в теневом сегменте интернета, а также задержали пятерых участников группировки в четырех регионах страны. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности ликвидирован один из крупнейших каналов поступления синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их сбыта посредством интернет-магазинов в теневом сегменте сети Интернет», — пояснили в ЦОС.

Пятеро участников наркогруппировки работали в Московской, Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае.

«В их числе организатор производства и каналов сбыта наркотических средств, осуществлявший координацию противоправной деятельности с территории Турции», — отметили в ФСБ.

Ранее в Рузском районе Московской области была остановлена деятельность подпольной нарколаборатории, производившей около 500 килограммов синтетических веществ в месяц.

Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли более 60 килограммов мефедрона, 6 тыс. литров наркосодержащей жидкости, 1,5 тыс. килограммов прекурсоров, 22 тыс. килограммов химических реактивов и все лабораторное оборудование.

«Следственными органами возбуждены уголовные дела, задержанным предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.