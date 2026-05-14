news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 14 мая 2026 10:54

ФСБ: крымчанин передал спецслужбам Украины сведения о расположении ЗРК С-400

Читайте нас в
Телеграм

Двух жителей Крыма задержали по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, злоумышленники передавали украинским спецслужбам данные о военнослужащих, перемещении военной техники и оборонительных объектах ВС РФ на полуострове.

Один из злоумышленников, житель села Ильинки Красно-Перекопского района, передал спецслужбам Украины сведения о местоположении ЗРК С-400. На задержанных завели уголовное дело о госизмене, их заключили под стражу, передает ТАСС.

#фсб россии #госизмена #Крым
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

13 мая 2026
Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

13 мая 2026
Новости партнеров