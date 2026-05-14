ФСБ: крымчанин передал спецслужбам Украины сведения о расположении ЗРК С-400

Двух жителей Крыма задержали по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, злоумышленники передавали украинским спецслужбам данные о военнослужащих, перемещении военной техники и оборонительных объектах ВС РФ на полуострове.

Один из злоумышленников, житель села Ильинки Красно-Перекопского района, передал спецслужбам Украины сведения о местоположении ЗРК С-400. На задержанных завели уголовное дело о госизмене, их заключили под стражу, передает ТАСС.