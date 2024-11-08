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ФСБ изъяла тонну кокаина, который перевозили через Россию в ЕС
Сотрудники ФСБ обнаружили более тонны кокаина, который транзитом перевозили через территорию России в одну из стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ЦОС ФСБ.
В Ленинградской области были задержаны двое граждан одной из Балканских стран, которые загрузили в спрятанное место автомобиля 984 брикета кокаина по 1 кг каждый, планируя вывезти их в одну из стран ЕС, сообщили в ЦОС.
Также всего за несколько часов до ареста, они пытались продать 20 кг кокаина в России и подготовили укрытие в лесу Гатчинского района Ленинградской области, передав координаты местным наркоторговцам. При извлечении наркотиков из тайника были задержаны гражданин Эстонии и двое россиян. «Общая масса изъятого кокаина составила более 1 тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 млрд рублей», – добавили в ФСБ.
Как уточнили в ЦОС, в октябре на границе с Латвией был выявлен грузовик с пустым высокотехнологичным тайником. Наблюдение за транспортом показало его дальнейшее использование для перевозки наркотиков.
В отношении пятерых задержанных возбуждены уголовные дела, им грозит до 20 лет лишения свободы.
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